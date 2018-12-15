banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda konferans Trabzon dünya Bursa
Sosyal konut zamanı
Sosyal konut zamanı
Yerli otomobile destek
Yerli otomobile destek
Çok önemli bildirge
Çok önemli bildirge
Borsada çakıldı
Borsada çakıldı
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 62,52'lik düşüşle Ata Portföy Birinci Değişken Fon oldu. Halk Hayat ve Emeklilik Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 3,91'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren...

Yatırımcı rehberi (5)
banner17

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 62,52'lik düşüşle Ata Portföy Birinci Değişken Fon oldu.

Halk Hayat ve Emeklilik Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 3,91'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,005406 -62,52 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,028867 -18,93 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036099 -4,40 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,868692 -4,14 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,527011 -2,99 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029026 -2,90 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,254782 -2,87 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103881 -2,77 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,406147 -2,60 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033984 -2,48 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014245 -3,91 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012649 -2,86 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019622 -2,76 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028218 -2,75 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013597 -2,72 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012843 -2,71 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013149 -2,61 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012401 -2,60 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01301 -2,58 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012902 -2,57

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (5)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1