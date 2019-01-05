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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,46'lık düşüşle Finans Portföy Türkiye Yük. Piy. Değ. Bank. Hisse Senedi Yoğun BYF oldu. Halk Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF ise yüzde 4,58'lik gerilemeyle bu...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,46'lık düşüşle Finans Portföy Türkiye Yük. Piy. Değ. Bank. Hisse Senedi Yoğun BYF oldu.

Halk Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF ise yüzde 4,58'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,24945 -6,46 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075649 -5,81 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039504 -5,79 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,285494 -5,36 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,085411 -5,35 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,393801 -5,15 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,087389 -5,06 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,01682 -4,90 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,017304 -4,71 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036392 -4,38 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015777 -4,58 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016089 -4,47 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,047797 -3,94 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053515 -3,93 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,089141 -3,90 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061088 -3,88 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,02052 -3,88 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,063177 -3,87 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,01888 -3,85 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,020927 -3,72

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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