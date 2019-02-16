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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,92'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) oldu. Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,65'lik gerilemeyle bu...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,92'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,65'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,87 -1,92 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,05 -1,48 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,04 -1,30 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,99 -1,24 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,19 -1,10 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,02 -1,00 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,63 -1,00 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,11 -0,99 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,25 -0,93 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,34 -0,92 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,03 -1,65 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,03 -0,83 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,01 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,02 -0,75 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,02 -0,74 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,03 -0,58 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,08 -0,50 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,05 -0,46 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,10 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,11 -0,46

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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