Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa dünya
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı
POS’lar artık cepte
POS’lar artık cepte
Sipariş kotası tükendi
Sipariş kotası tükendi
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,79'luk düşüşle Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu. NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 0,97'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu...

Yatırımcı rehberi (5)
banner17

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,79'luk düşüşle Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 0,97'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02 -1,79 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 204,57 -1,31 Ak Portföy Altın Fonu 0,05 -1,30 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,75 -1,19 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,00 -1,11 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,35 -1,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,03 -0,99 TEB Portföy Altın Fonu 0,06 -0,97 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,02 -0,96 İş Portföy Altın Fonu 0,03 -0,95 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,01 -0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,02 -0,96 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,01 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,02 -0,95 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,02 -0,94 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,02 -0,94 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,02 -0,91 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,02 -0,91 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,03 -0,89 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,02 -0,89

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (5)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5