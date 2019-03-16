Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya Trabzon Bursa
Organik SEO’nun sırrı
Organik SEO’nun sırrı
Ahhh.. bakkal teyzem ahhh..
Ahh.bakkal teyzem ahh.
Tarımda 11 bin istihdam
Tarımda 11 bin istihdam
Bisikletli Yaşam Girişimi
Bisikletli Yaşam Girişimi
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,79'luk düşüşle Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu. Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF ise yüzde 1,67'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik...

Yatırımcı rehberi (5)
banner17

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,79'luk düşüşle Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF ise yüzde 1,67'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,38 -1,79 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,45 -1,73 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,05 -1,66 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,62 -1,65 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,14 -1,50 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,02 -1,46 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,44 -1,35 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,18 -1,26 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,89 -1,19 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,93 -0,94 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,03 -1,67 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01 -1,56 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,01 -1,50 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01 -1,48 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,02 -1,47 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,01 -1,44 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,01 -1,39 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,01 -1,37 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,01 -1,32 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01 -1,26

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (5)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5