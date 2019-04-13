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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,60'lık düşüşle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu. Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF ise yüzde 2,69'luk gerilemeyle bu haftanın en...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,60'lık düşüşle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF ise yüzde 2,69'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,04 -5,60 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,11 -3,73 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,13 -3,08 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,30 -2,91 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,09 -2,80 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,09 -2,64 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,19 -2,57 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 33,94 -2,50 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,62 -2,46 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,05 -2,45 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,05 -2,69 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,03 -2,42 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,02 -2,40 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,07 -2,40 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,02 -2,39 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,09 -2,38 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,02 -2,34 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,02 -2,31 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,06 -2,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053377 -2,20

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (5)
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