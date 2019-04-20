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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,78'lik düşüşle Yapı Kredi Port. Altın Fonu oldu. NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 0,73'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,78'lik düşüşle Yapı Kredi Port. Altın Fonu oldu.

NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 0,73'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,03 -0,78 Fiba Portföy Altın Fonu 0,02 -0,77 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,02 -0,76 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,42 -0,73 Deniz Port. Altın Fonu 0,03 -0,72 Ak Portföy Altın Fonu 0,06 -0,71 TEB Portföy Altın Fonu 0,06 -0,70 ING Portföy Altın Fonu 0,03 -0,68 HSBC Portföy Altın Fonu 2,12 -0,68 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,09 -0,66 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,02 -0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,03 -0,72 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,02 -0,71 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,03 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,03 -0,70 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,03 -0,69 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,02 -0,67 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,03 -0,63 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,03 -0,63 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024836 -0,62

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (5)
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