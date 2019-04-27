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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,87'lik düşüşle İş Portföy BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu. Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,10'luk gerilemeyle bu haftanın...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,87'lik düşüşle İş Portföy BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,10'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,04 -3,87 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,10 -3,79 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,09 -3,73 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,97 -3,56 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,02 -3,53 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,29 -3,38 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,19 -3,33 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,07 -3,16 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,36 -3,12 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,53 -3,03 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,03 -3,10 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,02 -2,84 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,05 -2,79 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,06 -2,68 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,06 -2,64 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,08 -2,61 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,11 -2,60 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,02 -2,54 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,02 -2,54 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068091 -2,44

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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