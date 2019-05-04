Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,13'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Uzun Vad. K.B.A. EYF ise yüzde 2,91'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02 -4,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,56 -2,84 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,09 -2,80 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,04 -2,74 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,04 -2,38 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,04 -2,11 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,40 -1,98 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,10 -1,77 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,51 -1,76 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,17 -1,62 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,03 -2,91 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,01 -2,79 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,01 -2,71 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01 -2,69 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01 -2,66 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01 -2,59 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,01 -2,46 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,01 -2,46 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,01 -2,45 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012608 -2,35

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)