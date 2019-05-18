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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,73'lük düşüşle Ak Portföy Gelişen Ülke. Yab. His. Sen. Fonu oldu. Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 4,43'lük gerilemeyle bu haftanın...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,73'lük düşüşle Ak Portföy Gelişen Ülke. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 4,43'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,03 -4,73 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,04 -4,57 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,13 -4,49 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,70 -4,19 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,06 -4,16 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,04 -4,08 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,02 -4,03 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,05 -3,81 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,04 -3,63 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,01 -3,62 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,04 -4,43 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,04 -3,68 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,02 -3,08 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,07 -3,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,03 -2,97 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,03 -2,91 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,05 -2,87 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,06 -2,85 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,04 -2,85 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062644 -2,79


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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