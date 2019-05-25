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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,76'lık düşüşle "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu. Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 3,79'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,76'lık düşüşle "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 3,79'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Tacirler Portföy Değ. Fon 0,893862 -6,76 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016450 -6,28 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,119278 -5,60 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,035400 -5,02 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035183 -5,01 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,023104 -4,80 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043693 -4,66 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035989 -4,49 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,017966 -4,35 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077872 -4,30 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016769 -3,79 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040586 -3,59 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023848 -3,40 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,047483 -3,31 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064946 -3,31 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062217 -3,23 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042524 -3,13 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015940 -3,12 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016534 -3,11 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020570 -3,06

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (5)
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