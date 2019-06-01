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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,66'lık düşüşle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu. NN Hayat ve Emeklilik Altın EYF ise yüzde 3,14'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,66'lık düşüşle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

NN Hayat ve Emeklilik Altın EYF ise yüzde 3,14'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02 -5,66 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,03 -4,68 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,06 -4,58 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,09 -4,37 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,08 -4,25 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,35 -3,91 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,07 -3,84 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02 -3,71 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 219,66 -3,70 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,04 -3,68 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,02 -3,14 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,03 -3,13 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,03 -3,12 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,03 -3,09 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,03 -3,02 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,03 -3,02 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,02 -3,02 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,06 -2,91 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,02 -2,87 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037148 -2,87


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (5)
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