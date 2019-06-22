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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,58'lik düşüşle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu. Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF ise yüzde 1,14'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,58'lik düşüşle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF ise yüzde 1,14'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 557,40 -1,58 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,99 -1,07 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,05 -1,03 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,06 -1,01 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,02 -0,93 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,04 -0,77 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,94 -0,71 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,06 -0,57 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,10 -0,54 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,05 -0,52 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,04 -1,14 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01 -0,97 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,05 -0,92 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,05 -0,86 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,02 -0,84 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,06 -0,69 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,04 -0,67 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,06 -0,55 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,04 -0,52 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060519 -0,46

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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