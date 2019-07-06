Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 12,61'lik düşüşle Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.



MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF ise yüzde 2,59'luk gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,02 -12,61 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,01 -6,76 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,01 -6,61 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02 -4,31 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 539,89 -2,98 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,97 -2,94 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,02 -2,56 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021668 -2,53 TEB Portföy Altın Fonu 0,06 -2,47 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,04 -2,46 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,04 -2,59 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,03 -2,56 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01 -2,55 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,04 -2,53 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,03 -2,46 NN Hay. Em. Altın EYF 0,02 -2,45 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027494 -2,43 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,01986 -2,39 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028379 -2,37 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027513 -2,37

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)