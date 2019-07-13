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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,54'lük düşüşle İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu. Allianz Hayat Emeklilik Katkı EYF ise yüzde 2,97'lik gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,54'lük düşüşle İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Hayat Emeklilik Katkı EYF ise yüzde 2,97'lik gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,13 -2,54 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,46 -2,23 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,05 -1,69 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,25 -1,68 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,64 -1,64 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,34 -1,28 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,03 -1,26 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034185 -1,12 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,02 -1,11 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,19 -1,03 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,01 -2,97 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01 -2,92 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,03 -2,81 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,02 -2,60 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,04 -2,48 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,01 -2,38 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015593 -2,35 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014345 -2,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015061 -2,22 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014957 -2,22

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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