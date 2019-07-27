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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,02'lik düşüşle Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu oldu. AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,78'lik gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,02'lik düşüşle Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,78'lik gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,03 -1,02 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,02 -0,89 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,27 -0,65 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,05 -0,62 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02 -0,60 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,66 -0,46 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,71 -0,46 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,272677 -0,39 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,04 -0,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,10 -0,23 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,03 -1,78 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,01 -1,42 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,04 -0,79 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,04 -0,45 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,06 -0,14 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,01 -0,03

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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