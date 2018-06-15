Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 450,346168 1,71 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046261 0,47 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,017668 0,35 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,124684 0,33 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,019430 0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014926 1,61 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,938193 1,15 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021129 1,12 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,044773 1,06 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024123 0,48 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065273 1,64 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,007453 1,59 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037522 1,11 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053216 0,96 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030924 0,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,030989 0,58 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,573664 0,52 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,021557 0,39 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,038701 0,32 Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon 0,016827 0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014133 0,97 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,543713 0,70 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027160 0,69 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,603003 0,59 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,046205 0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,833369 3,36 Finans Portföy Altın BYF 17,588872 1,50 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 177,350894 1,28 Deniz Port. Altın Fonu 0,025057 0,68 TEB Portföy Altın Fonu 0,048493 0,66 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,275377 0,29 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,677121 0,28 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,627263 0,27 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020604 0,27 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,294360 0,27 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027769 -2,27 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 246,170214 -2,19 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,164471 -1,78 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,387938 -1,75 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059628 -1,56 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020837 -1,37 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,032391 -0,77 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,359609 -0,62 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,385162 -0,61 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,209040 -0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038938 -7,16 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027421 -4,47 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103114 -4,19 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,884420 -4,15 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017188 -4,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,384459 -3,64 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,188937 -3,53 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,217877 -2,59 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,388100 -2,42 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 106,462017 -2,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026740 -3,50 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,180256 -3,50 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,375908 -2,89 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031131 -2,48 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,878622 -2,13











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(Sürecek)

