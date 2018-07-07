Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,372249 1,87 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,486475 1,86 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,117565 1,85 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,046729 1,83 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,034800 1,72 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019299 1,87 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,863895 1,46 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023857 1,24 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,047217 0,98 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019517 0,95 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044037 7,16 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,734256 4,94 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,687356 4,32 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,703273 4,12 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081649 3,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,406730 2,84 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,093783 2,49 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,229982 2,33 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037113 2,12 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,479132 2,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,030135 4,46 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,596384 3,88 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263512 3,26 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,955943 3,23 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040157 2,43 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,021482 1,15 Ak Portföy Altın Fonu 0,044734 1,13 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016396 1,09 Garanti Portföy Altın Fonu 0,054556 1,08 TEB Portföy Altın Fonu 0,046939 1,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019161 0,34 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,318744 0,33 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,199581 0,33 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016239 0,32 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,218475 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026892 -2,97 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,160581 -2,89 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 242,297123 -2,41 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037332 -2,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,379360 -2,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020210 -1,08 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014464 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010147 -1,61 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,914835 -0,18 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053466 -0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011415 -0,36 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013174 -0,17 Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0,240902 -0,06 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,194893 -0,04

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(Sürecek)