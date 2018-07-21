Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026693 2,52 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,048099 2,13 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,159224 1,98 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058780 1,89 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,119699 1,87 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,036467 0,64 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,225774 0,63 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,057603 0,60 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,069982 0,54 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,317497 0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043108 6,68 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,665159 4,54 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077347 4,20 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028077 3,82 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017933 3,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,243558 3,12 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,401407 3,08 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,369121 2,28 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,095008 2,25 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013383 2,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,235097 5,09 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,307615 4,75 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,912077 4,36 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031488 4,08 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,907726 4,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 203,069909 0,33 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016343 0,33 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,346370 0,32 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041781 0,32 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019277 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 467,306463 -0,53 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029031 -0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020039 -2,18 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019523 -1,84 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014402 -1,79 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020493 -0,97 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046271 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040147 -2,85 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,720837 -2,76 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080436 -2,40 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065889 -1,39 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023239 -0,95 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,990362 -0,45 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,071076 -0,08 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,759712 -0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026485 -1,75 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013791 -1,72 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045132 -1,63 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 15,728599 -4,69 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 173,097389 -3,01 Finans Portföy Altın BYF 17,136669 -2,83 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027719 -1,80 İş Portföy Altın Fonu 0,021692 -1,73





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(Sürecek)