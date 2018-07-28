Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029361 1,14 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,032913 0,65 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,895288 0,53 Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,017768 0,53 Garanti Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 273,027614 0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020981 2,38 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020504 2,32 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014711 2,15 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,001656 1,51 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025032 0,84 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,196333 4,06 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041746 3,98 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044776 3,97 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,910631 3,92 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018263 3,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,415622 3,40 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,619989 2,64 Şeker Port. Değ. Fon 0,024892 1,90 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,222285 1,81 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,025002 1,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039131 2,00 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,928698 1,82 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028677 1,27 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031329 1,22 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,507371 1,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 15,973056 1,55 Finans Portföy Altın BYF 17,324394 1,10 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 174,928208 1,06 TEB Portföy Altın Fonu 0,047687 0,68 İş Portföy Altın Fonu 0,021833 0,65 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016399 0,34 İş Portföy Para Piyasası Fonu 203,749190 0,33 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,360868 0,33 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,705324 0,32 ING Portföy Para Piyasası Fonu 71,102451 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026551 -0,53 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,376666 -0,38 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020563 -0,37 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013539 -0,29 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 239,094470 -0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046107 -0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,424838 -0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,011105 -1,56 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015905 -0,60 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013306 -0,58 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,014580 -0,44 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,906373 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,194946 -0,22 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011445 -0,04

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(Sürecek)