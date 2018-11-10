Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039337 5,01 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,407750 4,84 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 255,734082 4,55 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587993 4,04 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182095 3,83 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,489293 0,99 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,075323 0,97 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,472834 0,69 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,417124 0,52 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,384379 0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042166 3,82 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,083215 3,73 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,092884 3,65 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,321832 3,13 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044864 2,89 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,013950 4,90 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,019414 2,35 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,239935 2,18 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,415196 2,09 HSBC Portföy Değ. Fon 75,039906 2,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,890669 2,57 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,250966 1,55 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030095 1,50 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,901143 1,42 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,964056 1,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044542 0,49 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017415 0,47 ING Portföy Para Piyasası Fonu 75,388130 0,47 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017148 0,46 İş Portföy Para Piyasası Fonu 216,343306 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053180 -2,72 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031657 -1,63 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,269399 -1,58 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,036555 -1,55 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,115542 -1,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015497 -4,36 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022430 -3,51 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020548 -2,69 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050440 -2,41 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021454 -2,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024586 -3,61 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032286 -3,01 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,723981 -2,65 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068705 -2,55 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038193 -1,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062326 -1,35 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,799851 -0,95 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009732 -0,30 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,832605 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029769 -2,67 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015499 -2,58 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,815064 -2,44 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,050948 -2,36 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019644 -2,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,744110 -3,17 Deniz Port. Altın Fonu 0,027422 -2,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031300 -2,63 Ak Portföy Altın Fonu 0,050155 -2,62 İş Portföy Altın Fonu 0,024224 -2,61

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(Sürecek)