Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,033205 6,50 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,019398 1,08 Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018323 0,80 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 91,013354 0,65 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,021137 0,64 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,385560 1,81 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080986 1,52 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042032 1,21 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,997214 0,91 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044388 0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,042142 2,41 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,874087 1,82 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,074639 1,37 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,043522 1,04 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 121,317995 0,98 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,278006 1,18 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013051 0,95 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,433162 0,89 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,255732 0,75 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014153 0,74 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,311043 0,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017580 0,47 İş Portföy Para Piyasası Fonu 218,394479 0,47 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 94,912981 0,47 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,512603 0,47 ING Portföy Para Piyasası Fonu 76,078629 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010859 -17,43 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,021544 -3,86 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,724890 -3,70 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,129072 -3,67 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,631813 -3,54 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014021 -5,82 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,987422 -3,78 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048529 -3,06 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020967 -2,93 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021905 -2,66 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029248 -7,38 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,126058 -6,76 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052677 -5,60 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065813 -4,44 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063966 -4,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,060018 -3,58 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,998121 -2,75 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,752849 -2,01 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,035029 -1,38 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,553516 -1,30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038443 -3,04 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,860045 -2,32 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,177933 -2,29 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,779469 -2,22 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,935903 -2,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,051599 -0,92 Ak Portföy Altın Fonu 0,049142 -0,90 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030664 -0,90 HSBC Portföy Altın Fonu 1,878684 -0,89 İş Portföy Altın Fonu 0,023735 -0,89

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(Sürecek)