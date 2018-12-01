Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,609238 3,02 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422244 2,43 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 300,054553 2,02 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,156390 2,01 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172574 1,86 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,293467 0,94 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,114095 0,56 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,998000 0,53 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,079768 0,52 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,418450 0,46 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,046620 5,03 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,237241 4,62 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038613 4,18 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017976 4,17 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024401 4,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039707 3,70 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,324059 3,03 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,228778 2,91 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,324011 2,22 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,103087 2,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,904382 3,37 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,964937 3,10 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,211954 2,89 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,531667 2,76 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029845 2,24 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,514980 0,46 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017387 0,46 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,779986 0,46 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017661 0,46 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,251292 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029463 -3,01 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,963095 -2,80 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,021484 -2,69 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,032567 -2,65 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,581254 -2,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012910 -7,92 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020864 -4,75 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019632 -2,59 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026019 -1,94 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047854 -1,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035304 -1,48 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023697 -0,90 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063428 -0,84 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016637 -0,72 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,912405 -0,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,058697 -2,20 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,049520 -0,89 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,739835 -0,74 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009607 -0,72 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032797 -0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028251 -2,71 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014783 -2,70 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,048748 -2,48 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,018799 -2,42 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,737146 -2,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 15,744068 -3,48 Ak Portföy Altın Fonu 0,047803 -2,72 İş Portföy Altın Fonu 0,023090 -2,72 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,029831 -2,72 TEB Portföy Altın Fonu 0,050205 -2,70





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(Sürecek)