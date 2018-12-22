Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,604087 3,47 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,975974 2,97 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417355 2,76 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171255 2,17 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,185381 1,99 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,510571 0,80 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,495375 0,59 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,404807 0,45 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,131009 0,42 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,269392 0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041844 4,66 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,992011 4,59 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080150 4,15 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,243375 1,76 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,127383 1,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,064217 1,49 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062848 1,32 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020920 1,29 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,224177 1,25 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,135216 1,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,295718 0,50 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,223124 0,48 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,462350 0,47 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013257 0,47 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015978 0,45 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 222,547256 0,46 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,522668 0,46 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,429595 0,45 ING Portföy Para Piyasası Fonu 77,451028 0,45 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017911 0,45 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010120 -5,02 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,009599 -2,25 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029996 -1,88 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 507,391291 -1,73 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051865 -1,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011848 -14,26 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,888376 -6,36 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020423 -5,32 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047020 -4,66 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020474 -4,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 53,112737 -9,44 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,027847 -8,99 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,048729 -8,54 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,061655 -7,63 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,058986 -6,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,933197 -5,88 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,752952 -2,00 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064497 -0,61 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,529569 -0,52 HSBC Portföy Değ. Fon 74,555318 -0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019163 -1,67 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028566 -1,58 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,959390 -1,58 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,156509 -1,47 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,787781 -1,41 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Şeker Port. Altın Fonu 0,030937 -2,01 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,476964 -1,56 HSBC Portföy Altın Fonu 1,900294 -1,36 Ak Portföy Altın Fonu 0,049780 -1,36 TEB Portföy Altın Fonu 0,052162 -1,35

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(Sürecek)