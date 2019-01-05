Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046434 3,65 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 529,512309 3,38 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035381 3,35 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,452897 3,31 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031008 3,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012532 7,07 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021401 4,56 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,951688 4,50 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027197 3,89 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049221 3,59 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034215 4,56 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063593 4,36 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031378 4,06 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060827 3,36 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023979 2,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,798947 2,59 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064614 2,58 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,947665 2,45 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,076976 1,47 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,043507 1,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016366 4,44 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031214 4,21 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053579 4,04 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,949032 3,94 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,860733 3,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,335710 7,14 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,604561 5,11 Ak Portföy Altın Fonu 0,053111 4,69 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033003 4,45 HSBC Portföy Altın Fonu 2,021823 4,42 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 17,069565 0,47 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017790 0,45 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,442086 0,45 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,789604 0,44 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018070 0,44 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 91,592861 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,249450 -6,46 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075649 -5,81 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039504 -5,79 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,285494 -5,36 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,085411 -5,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,393801 -5,15 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036392 -4,38 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016084 -3,96 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,201278 -3,76 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,305537 -3,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036490 -3,25 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024645 -3,06 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,112179 -2,99 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027453 -2,76 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,838990 -2,53

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(Sürecek)