Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,138693 1,64 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022938 1,41 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,436467 1,32 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041539 1,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,178325 1,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,350585 1,23 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,115740 1,19 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,487835 1,03 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,556818 0,90 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,161256 0,84 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066814 7,39 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,133113 6,61 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023442 6,57 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,189879 6,33 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,873815 6,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042069 5,17 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,111304 4,96 Gedik Portföy Karma Fon 0,762550 4,01 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,338609 3,96 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,242264 3,65 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030938 6,41 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,252821 6,05 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,979202 4,26 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040128 3,86 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,897384 2,97 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,854016 0,46 İş Portföy Para Piyasası Fonu 227,539151 0,44 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,516092 0,44 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,461265 0,44 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018021 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 508,477830 -2,14 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052512 -1,11 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,076172 -0,75 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045417 -0,65 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,434263 0,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020620 -2,17 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020534 -1,81 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048481 -1,66 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,999378 -1,03 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027024 -0,84 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,553472 -2,50 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030004 -2,21 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064400 -1,30 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024647 -1,27 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034261 -1,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,963974 -1,74 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,092042 -0,33 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,790935 -0,26 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,557771 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015720 -2,52 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030035 -2,43 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051783 -2,14 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,917831 -2,10 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,971172 -2,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,181380 -2,92 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,606875 -2,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031637 -2,53 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,121235 -2,53 TEB Portföy Altın Fonu 0,053318 -2,44





Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)