Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032156 1,44 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 258,728767 1,38 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024101 1,16 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,147830 1,16 QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,170877 1,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021617 1,17 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,393825 1,09 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,195274 0,81 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,184902 0,71 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,472962 0,70 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045630 5,01 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,264094 3,36 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019978 3,30 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019222 3,27 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,904334 3,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044002 2,11 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,348206 1,79 Gedik Portföy Karma Fon 0,814842 1,60 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,042939 1,57 HSBC Portföy Değ. Fon 78,909156 1,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,030461 3,28 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028629 2,94 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,956704 2,40 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,776078 1,83 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,324700 1,80 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023699 0,43 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 59,855834 0,43 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,961073 0,43 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 100,879397 0,43 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,679215 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 514,306292 -0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021700 -1,79 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022158 -0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,001814 -1,11 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016322 -0,96 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053661 -0,90 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031264 -0,88 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,950536 -0,82 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 204,571792 -1,31 Ak Portföy Altın Fonu 0,052658 -1,30 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,746491 -1,19 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,347679 -1,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032831 -0,99

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(Sürecek)