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Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım...

Yatırımcı rehberi (6)
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024670 6,00 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037742 5,06 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,145860 5,05 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,781526 5,02 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042353 4,96 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016217 5,50 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,292668 4,76 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023875 4,23 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,423083 3,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022964 2,87 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110473 9,33 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,347149 8,98 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092980 8,27 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047228 7,91 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,220580 7,82 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042066 6,13 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,077274 5,43 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,057049 5,41 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,016312 4,92 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067543 4,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,996082 4,60 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,278396 4,34 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,898110 3,68 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,029956 2,43 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021167 2,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,004265 0,82 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,997928 0,46 Ak Portföy Altın Fonu 0,054323 0,16 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020125 0,14 HSBC Portföy Altın Fonu 2,081467 0,11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048787 0,42 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,522609 0,42 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 18,020503 0,42 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,089663 0,42 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,062696 0,41 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010058 -1,95 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,095125 -0,35 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026371 -0,28 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033834 -0,09 İş Portföy Altın Fonu 0,026312 -0,01 Deniz Port. Altın Fonu 0,029804 0,00

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (6)
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