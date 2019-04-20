Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035691 2,07 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,349950 1,61 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058879 1,49 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,415943 1,21 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,857595 1,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024769 2,41 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,400003 2,40 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017212 2,14 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055124 1,67 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030396 1,66 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038060 4,81 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075524 3,09 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029128 2,83 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037719 2,72 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,973789 2,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,138412 2,84 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,995009 1,37 Gedik Portföy Karma Fon 0,826263 1,25 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,429184 1,18 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068018 1,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,273806 1,49 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,999274 1,49 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021803 1,47 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,077797 1,27 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,894260 1,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,450466 0,48 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,104701 0,42 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019232 0,41 ING Portföy Para Piyasası Fonu 83,059903 0,41 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,596459 0,41 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 58,197531 0,41 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,415468 -0,52 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585252 -0,51 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041210 -0,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022884 -0,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,092353 -0,66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,009139 -0,42 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,216972 -0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032683 -0,64 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,994320 -0,62 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,039131 -0,58 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034379 -0,78 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020438 -0,77 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023970 -0,76 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,423483 -0,73 Deniz Port. Altın Fonu 0,030311 -0,72

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(Sürecek)