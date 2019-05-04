Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025801 4,18 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044301 3,27 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061544 3,24 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,152086 3,22 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,917684 3,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031053 1,14 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,463521 0,95 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024934 0,89 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056434 0,85 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,453731 0,73 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042433 1,71 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080741 1,46 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077189 1,15 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,124903 1,12 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029070 1,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070855 3,29 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,044774 1,31 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010335 1,15 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,036423 0,84 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,140144 0,76 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,058207 1,45 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022464 1,37 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,130608 1,29 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,023860 0,74 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033409 0,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,020915 0,60 Deniz Port. Altın Fonu 0,031010 0,60 HSBC Portföy Altın Fonu 2,164937 0,57 TEB Portföy Altın Fonu 0,059458 0,56 Garanti Portföy Altın Fonu 0,069112 0,56 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049613 0,44 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,129844 0,43 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,148956 0,43 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019083 0,43 ING Portföy Para Piyasası Fonu 83,775936 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,562419 -2,84 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039950 -2,11 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,403434 -1,98 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168721 -1,62 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 135,456936 -1,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017003 -4,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023843 -0,98 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022843 -0,84 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085139 -2,80 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043222 -2,74 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040562 -2,38 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101135 -1,77 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,491579 -1,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,260321 -0,81 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,425913 -0,78 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,032055 -0,71 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021773 -0,68 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,027430 -0,48 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,956339 -1,07 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,885955 -0,45 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017365 -0,18 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,376711 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,507060 -1,76 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,939671 -0,12

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(Sürecek)