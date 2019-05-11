Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 602,249404 4,49 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038219 4,24 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063035 4,09 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054846 3,99 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,480264 3,57 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023955 4,87 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058775 4,15 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017687 4,02 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024635 3,32 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032043 3,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 72,791444 2,59 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067099 1,98 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081710 1,20 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078088 1,16 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038397 1,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,046570 3,73 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,083948 1,92 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072084 1,73 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,034833 0,93 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,283380 0,83 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,389702 16,11 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035135 5,17 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,059707 4,48 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,104932 4,21 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023312 3,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 23,204259 5,76 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,053942 5,71 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037083 5,48 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,519644 5,47 Ak Portföy Altın Fonu 0,059461 5,36 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,171644 0,44 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049831 0,44 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,555247 0,44 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,402387 0,44 ING Portföy Para Piyasası Fonu 84,142608 0,44 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547523 -2,65 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,393642 -2,43 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039278 -1,68 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167132 -0,94 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 134,237710 -0,90 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024877 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095199 -5,87 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 31,363779 -5,32 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,221202 -5,19 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,085843 -4,78 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 31,565926 -4,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039246 -4,11 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,315839 -2,54 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,235095 -2,33 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,465430 -1,93 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,984968 -1,92 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,108925 -3,86 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024897 -3,24 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,862648 -2,63 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,223541 -2,48 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038675 -1,97





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(Sürecek)