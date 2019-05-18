Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570678 4,23 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,407690 3,57 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040535 3,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171810 2,80 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 137,039496 2,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,439471 1,10 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016952 0,92 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,935876 0,81 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018546 0,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,027600 1,28 Gedik Portföy Karma Fon 0,829247 1,04 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,198651 0,97 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021621 0,65 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,098220 0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,339606 0,41 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015498 0,40 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,565188 0,39 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,333578 0,37 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,254705 0,36 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,194925 0,45 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019252 0,45 ING Portföy Para Piyasası Fonu 84,519982 0,45 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,681812 0,45 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050054 0,45 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052758 -3,81 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 582,290495 -3,31 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039525 -3,22 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037009 -3,17 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,016057 -3,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023874 -4,03 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031070 -3,04 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057009 -3,00 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023286 -2,79 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024114 -2,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027483 -4,73 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037039 -4,57 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,127897 -4,49 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037680 -4,08 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064753 -3,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,064222 -4,16 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,008641 -3,62 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,958661 -2,67 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038284 -2,45 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070428 -2,30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037272 -3,63 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022549 -3,27 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,319114 -2,95 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,140538 -2,64 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024270 -2,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,701352 -4,19 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,473786 -3,15 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 225,774262 -3,12 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036100 -2,65 İş Portföy Altın Fonu 0,028103 -2,55

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(Sürecek)