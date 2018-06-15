Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029581 0,66 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041743 0,57 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028558 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,015804 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031351 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039968 1,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011011 0,88 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061269 0,55 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,011742 0,30 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,010721 0,29 Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,02026 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015731 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016008 0,24 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017496 0,17 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,01677 0,03 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016562 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020723 0,69 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021387 0,68 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012908 0,66 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012908 0,66 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021792 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,035522 0,29 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015136 0,28 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037740 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032531 0,28 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,033913 0,28 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026894 -1,50 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014149 -1,32 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024443 -1,30 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053142 -1,27 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046155 -1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012458 -1,36 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011029 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025431 -3,17 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093490 -3,16 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043931 -3,14 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019813 -3,14 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021466 -3,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,019899 -2,18 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012158 -2,14 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012458 -2,14 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012699 -2,06 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011968 -2,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014853 -3,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013113 -2,48 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018831 -2,34 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010125 -1,71 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015057 -0,63







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(Sürecek)