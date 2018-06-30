Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053527 1,23 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051313 1,22 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026987 1,22 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032881 1,18 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014205 1,12 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012618 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053393 2,17 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059845 1,92 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020387 1,92 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,04533 1,84 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076323 1,82 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,012882 1,75 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009945 1,70 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013263 1,68 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012359 1,59 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012023 1,58 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020055 3,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013904 2,95 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013927 0,88 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019528 0,78 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016085 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021096 0,30 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,048667 0,30 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,047727 0,30 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,044360 0,30 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,050807 0,30 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029111 -2,61 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050237 -2,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,052661 -2,01 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036334 -2,01 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041288 -1,93 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011031 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025195 -4,83 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027648 -4,33 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040044 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025095 -1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,084806 -3,81 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,059542 -2,55 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026041 -2,13 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040367 -2,05 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,043727 -1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015599 -2,58 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016792 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009959 -0,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016622 -0,07 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016588 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020485 -4,11 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020870 -4,10 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019467 -4,09 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012364 -4,08 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019685 -4,08

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(Sürecek)