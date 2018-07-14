Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030523 3,21 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,042861 2,54 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,052476 2,04 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,03795 2,04 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,029226 1,98 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026944 5,59 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029834 5,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061836 2,34 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026853 2,28 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088391 2,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,04158 1,90 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011213 1,46 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016208 2,84 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016965 0,44 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015448 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021259 2,71 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,02166 2,70 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020206 2,69 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020605 2,69 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020432 2,69 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016681 0,32 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015769 0,31 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047955 0,31 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,048028 0,31 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018411 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013660 -1,91 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025984 -1,88 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,048397 -1,60 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,053258 -1,53 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052221 -1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012260 -3,74 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011003 -1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,088497 -10,27 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015881 -10,19 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020215 -10,19 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018768 -10,17 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060377 -10,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009544 -5,93 NN Hay. Em. Karma EYF 0,084353 -5,51 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,015816 -5,14 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,049276 -4,97 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,028493 -4,93 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019088 -8,21 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013229 -8,14 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014640 -6,73 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010174 -2,16 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019333 -1,87





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(Sürecek)