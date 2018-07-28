Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,05332 1,25 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056293 1,22 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,038497 1,14 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,04874 0,73 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,030687 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012492 0,61 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011173 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030455 3,36 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041124 2,89 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052437 2,71 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017679 2,51 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027047 2,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012902 1,66 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,016814 1,53 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009915 1,49 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022866 1,42 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017936 1,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020243 1,86 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014017 1,70 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,01416 1,10 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010435 0,90 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017097 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018961 0,77 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021439 0,77 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020714 0,68 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019992 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020384 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,049367 0,32 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048256 0,32 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045823 0,32 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018528 0,32 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,048332 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026161 -0,52 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,054187 -0,20 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034364 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,048913 -0,04 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024117 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013394 -0,87 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014019 -0,74 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013580 -0,26 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012763 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011815 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010027 -0,04 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015935 -0,02 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019686 -0,01

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(Sürecek)