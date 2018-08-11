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Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde...

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,051991 5,79 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077525 5,74 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,080168 5,62 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078589 5,60 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057925 5,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103882 3,50 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091767 3,50 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,095217 3,10 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065136 3,06 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,06703 3,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,09712 6,55 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049391 5,30 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044938 4,94 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,06631 4,74 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028794 4,34 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046121 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,049683 0,32 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,04864 0,32 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,05177 0,32 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048561 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051155 -0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,047367 -0,63 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050895 -0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,047277 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,052148 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,041624 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Stand. EYF 0,045809 -0,09


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (7)
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