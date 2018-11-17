Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029181 2,52 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015161 2,23 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,049434 2,04 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022088 1,99 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,043852 1,95 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011662 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066845 0,58 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064883 0,55 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094917 0,52 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021812 0,50 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020087 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,013124 4,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013765 3,00 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013535 2,75 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013247 2,75 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013093 2,72 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,01679 1,67 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,01447 1,10 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014366 1,06 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016489 0,99 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010116 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018522 0,52 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035361 0,51 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050829 0,49 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019756 0,49 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,051570 0,49 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041837 -0,88 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060394 -0,79 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057545 -0,69 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,033330 -0,42 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054800 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012995 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023455 -3,72 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032951 -2,02 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017200 -1,75 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017517 -1,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049649 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090620 -3,45 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049322 -1,74 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060264 -1,38 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065406 -1,21 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013449 -0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014544 -1,87 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019879 -1,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013762 -1,27 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009783 -1,23 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011134 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022473 -1,14 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022300 -1,12 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013948 -1,11 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014046 -1,10 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020932 -1,08

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(Sürecek)