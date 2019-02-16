Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049513 0,78 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056322 0,68 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030414 0,65 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042941 0,63 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074669 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012202 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045832 2,22 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029044 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,06119 0,53 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105081 0,49 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024273 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,052161 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045778 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,09457 0,97 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011409 0,94 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017848 0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018473 0,71 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012228 0,54 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018457 0,53 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016591 0,51 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011649 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024213 0,90 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014623 0,89 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023581 0,89 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014746 0,89 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023038 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,053870 0,45 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050176 0,44 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042859 0,44 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021898 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055617 0,44 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031610 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013876 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026825 -1,65 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033713 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020965 -0,75 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027953 -0,58 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083626 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012560 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023218 -0,74 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,053815 -0,21 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019622 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,057421 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014567 -0,23 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020938 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011781 -0,17

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(Sürecek)