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Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde...

Yatırımcı rehberi (7)
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058168 1,11 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042316 1,08 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061002 1,08 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056965 0,88 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034033 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013953 0,55 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012264 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034438 2,15 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046616 1,71 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027129 1,13 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034069 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029297 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066937 1,23 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,013424 1,18 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,01577 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046306 1,15 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,013939 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010559 2,75 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015578 2,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021275 1,61 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014798 1,59 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011967 1,58 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025611 2,71 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015143 2,69 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022553 2,69 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024864 2,69 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015014 2,67 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040685 0,45 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043048 0,44 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055686 0,44 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,054734 0,44 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019725 0,44 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031247 -1,15 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,038828 -0,31 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058933 -0,28 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016125 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046632 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015260 -1,09 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014173 -1,08 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014419 -1,03 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014136 -0,99 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014291 -0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017810 -0,16

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (7)
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