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Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde...

Yatırımcı rehberi (7)
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031578 1,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,05633 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085224 0,96 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046061 0,95 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061032 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014143 1,36 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012367 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028114 3,63 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,05701 3,12 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,05586 2,78 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065038 2,54 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025021 2,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023876 2,58 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011185 1,87 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037277 1,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,065563 1,76 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014291 1,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015275 3,22 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021939 3,12 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015951 2,39 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010798 2,26 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012161 1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040863 0,44 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043236 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,056103 0,44 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,054972 0,43 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054835 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014869 -0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024626 -0,96 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014999 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023967 -0,95 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023415 -0,94


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (7)
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