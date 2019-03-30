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Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde...

Yatırımcı rehberi (7)
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018632 0,40 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,051234 0,39 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020766 0,35 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,058144 0,29 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,018052 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012057 2,24 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,014548 0,60 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,029859 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,023728 0,38 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,013092 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019093 0,55 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015455 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,02416 1,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,02542 1,35 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015489 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024721 1,34 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025258 1,34 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,04398 0,45 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041568 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,057062 0,44 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017682 0,44 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055773 0,44 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028191 -9,29 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015245 -5,62 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032833 -5,25 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015334 -4,98 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022553 -4,91 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013610 -3,99 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012357 -1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067057 -10,40 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051394 -10,25 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020707 -10,09 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,068382 -10,06 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018062 -10,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013790 -9,75 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013034 -9,29 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012788 -9,27 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021648 -9,14 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012966 -9,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009926 -5,74 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020542 -5,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014323 -5,24 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014774 -5,23 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011743 -3,14

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (7)
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