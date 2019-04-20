Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064921 1,42 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026089 1,40 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044998 1,39 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035616 1,37 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053513 1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012801 0,91 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014058 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033257 1,56 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052986 1,37 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027352 1,06 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021715 1,05 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038804 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073584 2,18 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058264 1,75 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,105845 1,69 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071527 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049671 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021488 1,44 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015252 1,40 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014932 1,35 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020048 1,31 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010236 1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025028 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042131 0,43 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,056678 0,43 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056529 0,43 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,053321 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028957 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013394 -0,46 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014178 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013397 -0,19 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013837 -0,16 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013834 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015603 -0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025863 -0,72 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024561 -0,71 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025008 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025140 -0,70

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(Sürecek)