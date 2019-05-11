Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038717 3,17 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,054249 3,02 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037368 2,75 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056215 2,68 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041911 2,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013046 1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039566 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033698 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,03339 2,81 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,014944 1,74 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012701 1,68 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,07596 1,13 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050937 1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,02128 3,43 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020087 1,28 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,01692 0,95 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017997 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027122 5,43 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026489 5,41 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016814 5,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027865 5,32 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026711 5,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,058620 0,45 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057297 0,45 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042699 0,45 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020684 0,45 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025368 0,45 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026789 -3,06 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014883 -1,40 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032303 -1,37 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015090 -1,33 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,045930 -1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013840 -1,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017594 -4,38 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025514 -4,35 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025139 -4,18 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,092210 -4,14 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080558 -4,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021488 -4,38 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013008 -3,72 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012378 -3,41 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010082 -3,35 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012350 -3,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009694 -3,00 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014442 -2,83 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017505 -2,15 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014404 -1,89 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014860 -1,71





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(Sürecek)