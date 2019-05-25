Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037076 1,97 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038244 1,67 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055962 1,60 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068196 1,57 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,065035 1,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012880 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033355 2,02 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038581 1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032851 1,34 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012795 1,02 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074783 0,71 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,023731 0,67 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,017167 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021061 2,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017978 0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012423 0,34 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015559 0,30 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020050 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026183 0,40 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027075 0,34 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028932 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027959 0,34 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026852 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045600 0,47 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,057985 0,47 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057835 0,47 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057276 0,47 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,054546 0,47 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027963 -0,85 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015417 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023293 -0,13 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,046881 -0,09 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022702 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013599 -0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016769 -3,79 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040586 -3,59 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023848 -3,40 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,047483 -3,31 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064946 -3,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020570 -3,06 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013248 -2,37 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017852 -2,17 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009886 -2,05 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,052348 -1,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009298 -2,86 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013824 -2,78 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019937 -2,72 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013910 -2,41 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021006 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028207 -0,49 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024767 -0,24

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(Sürecek)