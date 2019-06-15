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Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde...

Yatırımcı rehberi (7)
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030388 5,02 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016029 2,91 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016221 2,79 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024499 2,78 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,023806 2,77 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014056 0,79 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012815 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038591 3,01 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051178 2,05 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,099423 1,30 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023012 1,26 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025739 1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014852 5,01 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013698 4,59 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013993 4,54 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014683 4,48 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013586 4,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009971 1,49 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014887 1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012615 0,85 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020273 0,68 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017225 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016399 2,56 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027183 2,55 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026452 2,52 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025844 2,51 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026255 2,50 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,059996 0,48 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058636 0,46 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046229 0,46 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,040407 0,45 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020355 0,45 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040834 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012135 -0,21

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (7)
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