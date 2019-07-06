Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar BIST BIST Şirketleri ABD AB Rusya
İhracatın gözdesi
İhracatın gözdesi
Balık hamlesi
Balık hamlesi
İTO Rallisi başladı
İTO Rallisi başladı
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde...

Yatırımcı rehberi (7)
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032759 2,07 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,056221 1,42 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017033 1,40 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,041391 1,35 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062645 1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014776 1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057957 4,99 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051156 4,50 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102918 4,35 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,116519 4,35 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,054446 4,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024332 3,94 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011373 3,59 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020511 3,41 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019448 2,68 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015167 2,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,01554 2,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022275 2,37 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010663 1,94 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015911 1,75 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012970 1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044279 0,44 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046844 0,44 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021465 0,44 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,059627 0,43 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020657 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035752 -2,59 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036219 -2,53 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064666 -2,17 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061914 -2,16 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045018 -2,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012998 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033191 -1,85 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038400 -1,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011986 -2,55 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032281 -1,27 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050693 -0,84 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074321 -0,66 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,016075 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019860 -2,39 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026725 -2,56 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026121 -2,46 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016584 -2,45 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027494 -2,43 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028379 -2,37


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (7)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5