Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053796 0,92 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,05185 0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036487 0,74 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021972 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019904 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013069 0,55 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014802 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039114 1,86 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033583 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028476 0,93 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092027 0,47 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021801 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012112 1,05 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059531 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073293 0,96 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107885 0,84 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026888 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020092 1,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018558 0,85 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012619 0,85 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015671 0,84 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022450 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027209 1,81 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026578 1,75 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016868 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027963 1,71 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027016 1,69 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044468 0,43 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047043 0,42 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026415 0,42 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018906 0,42 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,054835 0,42 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031839 -2,81 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016817 -1,27 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080227 -1,11 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,040948 -1,07 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,024751 -1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042932 -2,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057478 -0,83 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019518 -0,60 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076629 -0,48 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,107893 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014717 -2,97 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014741 -2,92 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015772 -2,60 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014696 -2,38 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015593 -2,35





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(Sürecek)