Yatırımcı rehberi (8)



İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,80 -9,09 -37,98 ABD Dolar BYF 447,50 2,64 21,41 Acıpayam Selüloz 2,32 -3,33 -12,45 Adana Çimento (A) 6,23 0,16 3,83 Adana Çimento (B) 4,41 1,15 4,50 Adana Çimento (C) 0,93 -3,12 10,71 Adel Kalemcilik 13,60 -2,37 -12,40 Adese Alışveriş Ticaret 2,14 -10,46 7,54 Afyon Çimento 4,80 -4,19 -38,30 Ak Enerji 0,67 -4,29 -26,37 Akbank 7,25 -2,42 -23,23 Akçansa 9,00 1,69 -12,08 Akdenız Güvenlık Hız. 2,52 -4,91 -57,50 Akfen GMYO 1,56 -3,11 -35,27 Akın Tekstil 8,63 0,23 -38,84 Akiş GMYO 2,61 -9,69 -12,31 Akmerkez GMYO 17,40 -1,36 -11,68 Aksa 10,99 -1,79 -8,29 Aksa Enerji 4,00 4,17 -3,15 Aksigorta 3,80 2,98 25,29 Aksu Enerji 5,50 -3,51 3,78 Alarko Carrıer 40,40 0,70 -29,77 Alarko GMYO 40,00 -2,82 -18,70 Alarko Holding 4,49 -0,44 -38,15 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.137,10 0,07 2,89 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.072,10 0,07 2,95 Albaraka PY One Tower GMYF 1.086,30 0,07 2,93 Albaraka Türk 1,23 -5,38 -18,20 Alcatel Lucent Teletaş 4,82 -2,03 -39,60 Alkim Kağıt 3,40 -0,87 -26,66 Alkim Kimya 18,69 -0,85 -21,17 Altınyağ 0,71 9,23 -40,64 Altınyunus Çeşme 4,26 -6,99 -15,64 Anadolu Cam 2,81 -1,06 10,07 Anadolu Efes 23,58 -2,72 -0,96 Anadolu Grubu Holding 22,64 0,18 -4,03 Anadolu Hayat Emek. 8,17 4,74 4,52 Anadolu Isuzu 8,41 -6,14 -7,58 Anadolu Sigorta 4,20 -0,47 39,48 Anel Elektrik 2,27 -2,16 -39,79 Anel Telekom 0,43 4,88 -14,00 Arçelik 15,56 2,50 -25,09 Arena Bilgisayar 3,21 2,88 -24,11 Armada Bilgisayar 6,85 -1,30 1,03 Arsan Tekstil 1,88 -2,59 7,43 Artı Yatırım Holding 1,57 0,64 67,02 Aselsan 20,50 -3,94 -35,53 Aslan Çimento 29,72 -0,73 -22,20 Ata GMYO 4,14 -0,24 -13,57 Atakule GMYO 1,87 0,00 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 0,94 -1,05 -32,37 Atlantis Yatırım Holding 0,40 5,26 -18,37 Atlas Yat. Ort. 0,84 0,00 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,91 -6,23 -15,78 Avrasya GMYO 1,11 -2,63 -29,75 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -2,56 -32,14 Avrasya Stratejik GMYF 1.081,10 0,24 Avrupa Yatırım Holding 2,73 22,97 49,18 Ayen Enerji 3,50 -0,85 -27,54 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,88 -5,05 14,75 Aygaz 10,61 -0,93 -26,80 Bagfaş 6,68 -0,30 -36,38 Bak Ambalaj 5,95 1,02 15,76 Balatacılar Balatacılık 0,45 -2,17 -19,64 Bantaş Ambalaj 2,10 -0,94 -48,66 Banvit 10,46 -4,47 -51,17 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 5,63 Batı Çimento 6,67 -0,60 -32,49 Batısöke Çimento 1,26 -3,08 -29,21 Bera Holding 1,77 -9,23 -42,90 Berkosan Yalıtım 1,64 -9,89 -26,46 Beşiktaş Futbol Yat. 2,04 -4,67 -50,12 Beyaz Filo 20,50 20,59 -72,28 Bilici Yatırım 1,32 -6,38 -13,76 Bim Mağazalar 68,90 3,45 -10,30 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,01 -10,62 -28,37 Bizim Mağazaları 5,56 -2,11 -27,79 Bizim Portföy Altın BYF 177,60 3,11 20,73 Bolu Çimento 6,32 0,96 17,47 Bomonti Elektrik 0,64 -9,86 -40,74 Borusan Mannesmann 8,25 -5,06 -25,30 Borusan Yat. Paz. 37,80 -2,88 -12,40 Bosch Fren Sistemleri 147,40 -1,47 -19,53 Bossa 5,27 1,54 30,12 Boyner Perakende Yat. 7,74 -0,13 -15,69 Brisa 5,89 -1,34 -18,98 Burçelik 3,16 7,48 -17,92 Burçelik Vana 1,51 4,14 -13,71 Bursa Çimento 4,95 -1,39 -5,71 Carrefoursa 4,30 -2,71 -22,94 Coca Cola İçecek 34,76 -1,03 3,79 Cosmos Yat. Holding 1,12 -0,88 -4,27 Credıtwest Faktorıng 1,11 -0,89 -0,43 Çelebi 32,52 -7,82 -4,55 Çelik Halat 7,51 0,27 100,82 Çemaş Döküm 2,07 -6,76 11,89 Çemtaş 4,69 -5,06 14,95 Çimbeton 31,80 -1,85 -13,87 Çimentaş 8,93 0,45 -22,95 Çimsa 10,72 -1,47 -18,76 Çuhadaroğlu Metal 2,00 0,50 -31,74 Dagi Giyim 1,38 8,66 -39,21 Dagi Yatırım Holding 1,23 -2,38 -13,99 Dardanel 1,53 14,18 -21,54 Datagate Bilgisayar 4,41 -3,08 -54,63 Demısaş Döküm 2,16 -6,49 18,03 Denge Holding 2,23 -11,16 17,86 Deniz GMYO 2,57 1,18 -4,81 Denizbank 4,66 3,56 26,98 Denizli Cam 11,33 -3,08 -4,55 Derimod 9,33 0,11 24,23 Desa Deri 1,07 -6,14 5,94 Despec Bilgisayar 2,39 -0,42 -33,43 Deva Holding 3,81 0,00 -13,01 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 -1,43 -41,03 Ditaş Doğan 5,11 0,79 -14,78 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,96 -0,06 -16,49 DO-CO 274,00 3,87 30,35 Doğan Burda 2,56 -1,54 -22,89 Doğan Gazetecilik 5,66 -0,70 105,07 Doğan Holding 0,94 0,00 8,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,39 -10,90 -61,81 Doğusan 2,73 4,60 86,99 Doğuş GMYO 2,75 -9,84 -15,12 Doğuş Otomotiv 6,75 -3,85 -10,47 Döktaş Dökümcülük 10,06 4,90 -8,55 Duran Doğan Basım 3,19 -8,33 -15,38 Dyo Boya 4,95 -1,39 -34,95 Eczacıbaşı İlaç 3,32 -0,90 -20,58 Eczacıbaşı Yatırım 8,34 -0,48 -16,85 Edip Gayrimenkul 0,72 -4,00 -38,98 Ege Endüstri 281,00 -2,33 -6,31 Ege Gübre 23,10 -0,86 -9,49 Ege Profil 9,68 4,09 -3,01 Ege Seramik 2,72 -1,81 -37,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,31 6,90 -55,07 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 2,78 -21,28 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 -7,69 -40,00 Egeplast 5,00 -0,60 6,84 Ekiz Kimya 0,47 2,17 -17,54 Emek Elektrik 1,18 -1,67 -25,79 Eminiş Ambalaj 3,14 3,97 -32,33 Emlak Konut GMYO 1,91 -4,02 -26,47 Enerjisa Enerji 6,30 -5,12 Enka İnşaat 4,15 -1,43 -23,46 Erbosan 63,80 0,79 -19,56 Ereğli Demir Çelik 10,58 2,52 13,28 Ersu Gıda 0,94 -1,05 -28,24 Escort Teknoloji 0,58 -1,69 -53,97 Etiler Gıda 3,60 4,05 -23,24 Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 12,50 -28,32 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 -4,41 -32,29 Euro Yat. Ort. 0,72 4,35 -16,28 Euro Yatırım Holding 0,57 3,64 -6,56 Fenerbahçe Futbol 32,76 -6,98 -4,49 Finans Por. Banka HY BYF 13,91 -1,49 -21,68 Finans Por. BIST30 HY BYF 48,37 -0,47 -15,47 Finans Portföy Altın BYF 17,60 2,98 21,38 Finans Portföy Gümüş BYF 16,93 5,29 22,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,27 -9,91 -61,84 F-M İzmit Piston 13,87 1,69 10,70 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,90 -3,23 -20,73 Ford Otosan 62,40 -0,95 7,50 Formet Çelik Kapı 7,01 0,72 Frigo Pak Gıda 1,63 3,16 71,58 FTSE İst. Bono FBIST BYF 246,30 -2,34 -8,27 Galatasaray Sportif 1,65 -3,51 -21,34 Garanti Bankası 8,31 -1,07 -19,14 Garanti Faktoring 2,18 0,46 -33,13 Garanti Yat. Ort. 0,60 -1,64 -18,29 Gedik Y. Men. Değ. 2,70 0,75 7,14 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,68 6,52 Gediz Ambalaj 3,11 0,32 -13,97 Gentaş 2,13 0,95 31,47 Gersan Elektrik 4,30 1,18 -8,70 Global Men. Değ. 0,58 9,43 28,89 Global Yat. Holding 3,47 -7,71 -3,88 Good-Year 3,14 -1,57 -24,49 Göltaş Çimento 43,22 -1,77 -33,81 Gözde Girişim 2,39 -12,45 -57,77 GSD Denizcilik 1,01 -4,72 -25,19 GSD Holding 0,62 -3,13 -13,89 Gübre Fabrik. 3,32 0,61 -21,51 Güler Yat. Holding 1,22 0,83 5,17 Güneş Sigorta 1,44 0,00 -12,73 Halk GMYO 0,75 0,00 -21,47 Halk Sigorta 1,40 2,19 -13,58 Hatay Tekstil 3,81 -1,80 -23,34 Hedef Girişim 1,34 -1,83 -36,69 Hektaş 8,71 -11,12 24,43 HUB Girişim 1,28 2,40 7,56 Hürriyet Gzt. 1,11 -10,48 -17,16 ICBC Turkey Bank 4,28 -11,02 -6,14 İdealist GMYO 1,88 -1,57 -7,84 İhlas Ev Aletleri 0,34 0,00 -33,33 İhlas Gayrimenkul 0,90 -13,46 -54,08 İhlas Gazetecilik 0,71 -5,33 -39,83 İhlas Holding 0,32 -8,57 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,34 -2,86 -33,33 İndeks Bilgisayar 7,00 -5,41 -31,50 Info Yatırım 0,94 -3,09 -20,34 İntema 31,22 66,60 28,27 İpek Doğal Enerji 7,72 -0,39 43,76





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)

