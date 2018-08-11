Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,03 -1,90 -20,16 ABD Dolar BYF 617,20 25,32 67,44 Acıpayam Selüloz 2,53 3,93 -2,34 Adana Çimento (A) 5,48 -5,35 2,32 Adana Çimento (B) 3,89 -3,23 3,56 Adana Çimento (C) 1,07 3,88 36,41 Adel Kalemcilik 13,49 -4,60 -13,11 Adese Alışveriş Ticaret 1,87 -7,88 -6,03 Afyon Çimento 5,33 -5,50 -31,49 Ak Enerji 0,67 -1,47 -26,37 Akbank 6,71 -2,89 -28,95 Akçansa 8,50 -5,56 -16,97 Akdenız Güvenlık Hız. 2,46 -7,52 -58,52 Akfen GMYO 1,39 -17,75 -42,32 Akın Tekstil 8,57 -1,49 -39,26 Akiş GMYO 2,37 -7,06 -15,11 Akmerkez GMYO 18,01 0,06 -8,59 Aksa 11,30 -0,44 -5,71 Aksa Enerji 4,12 2,23 -0,24 Aksigorta 3,19 -4,78 5,18 Aksu Enerji 6,87 7,51 29,64 Alarko Carrıer 41,20 -1,53 -28,38 Alarko GMYO 46,30 2,43 -5,90 Alarko Holding 4,49 -8,18 -34,24 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.145,10 0,09 3,61 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.080,10 0,09 3,72 Albaraka PY One Tower GMYF 1.094,10 0,09 3,67 Albaraka Türk 1,21 -6,92 -19,53 Alcatel Lucent Teletaş 5,29 -3,29 -33,71 Alkim Kağıt 3,75 -4,09 -19,11 Alkim Kimya 20,98 1,84 -11,51 Altınyağ 0,81 -4,71 -32,28 Altınyunus Çeşme 3,80 -9,95 -24,75 Anadolu Cam 3,35 -0,30 31,22 Anadolu Efes 22,38 7,91 -6,00 Anadolu Grubu Holding 17,40 2,35 -26,24 Anadolu Hayat Emek. 6,56 2,82 -16,08 Anadolu Isuzu 8,97 -8,00 -1,43 Anadolu Sigorta 4,26 2,16 41,47 Anel Elektrik 2,57 -3,75 -31,83 Anel Telekom 0,40 -6,98 -20,00 Arçelik 12,04 -2,11 -42,04 Arena Bilgisayar 2,95 -6,05 -30,26 Armada Bilgisayar 8,23 5,51 21,39 Arsan Tekstil 1,86 -2,11 6,29 Artı Yatırım Holding 1,25 -9,42 32,98 Aselsan 26,62 -1,92 -16,18 Aslan Çimento 29,50 -4,78 -21,50 Ata GMYO 3,94 0,25 -17,75 Atakule GMYO 2,02 3,59 -1,46 Atlantik Petrol Ürünleri 0,86 -13,13 -38,13 Atlantis Yatırım Holding 0,34 3,03 -30,61 Atlas Yat. Ort. 0,78 -10,34 -20,41 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,89 -10,06 -32,84 Avrasya GMYO 1,07 -10,83 -32,28 Avrasya Petrol ve Tur. 1,29 -8,51 -23,21 Avrasya Stratejik GMYF 1.126,20 0,28 Avrupa Yatırım Holding 2,68 -11,84 46,45 Ayen Enerji 3,26 -10,44 -32,51 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,65 -5,71 0,71 Aygaz 10,50 3,45 -27,56 Bagfaş 6,47 -9,89 -38,38 Bak Ambalaj 5,75 -4,01 11,87 Balatacılar Balatacılık 0,46 -6,12 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,06 -8,44 -49,63 Banvit 12,38 -8,02 -42,20 Baştaş Başkent Çimento 2,37 -2,87 0,13 Batı Çimento 3,06 -12,32 -30,31 Batısöke Çimento 1,28 -5,19 -28,09 Bera Holding 1,70 -9,57 -45,16 Berkosan Yalıtım 1,70 -11,46 -23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 -5,96 -45,97 Beyaz Filo 7,10 -31,80 -78,88 Bilici Yatırım 1,38 -1,43 -9,84 Bim Mağazalar 70,00 1,45 -8,87 Bimeks 0,11 -15,38 -60,71 Birko Mensucat 0,36 -10,00 -12,20 Birlik Mensucat 1,00 -13,79 -29,08 Bizim Mağazaları 5,52 -8,15 -28,31 Bizim Portföy Altın BYF 228,70 25,69 55,47 Bolu Çimento 5,16 -9,15 8,17 Bomonti Elektrik 0,71 -7,79 -34,26 Borusan Mannesmann 8,65 -5,05 -21,68 Borusan Yat. Paz. 37,78 -5,46 -12,44 Bosch Fren Sistemleri 151,00 -3,33 -17,57 Bossa 6,62 -9,56 63,46 Boyner Perakende Yat. 7,50 -2,09 -18,30 Brisa 6,29 -9,24 -13,48 Burçelik 2,97 -2,94 -22,86 Burçelik Vana 1,48 2,78 -15,43 Bursa Çimento 4,95 -5,71 -2,24 Carrefoursa 3,99 -6,12 -28,49 Coca Cola İçecek 29,72 -0,87 -11,26 Cosmos Yat. Holding 1,00 -2,91 -14,53 Credıtwest Faktorıng 1,13 -4,24 1,37 Çelebi 42,10 8,00 23,57 Çelik Halat 6,98 -14,88 86,65 Çemaş Döküm 2,36 -10,94 27,57 Çemtaş 6,07 0,33 48,77 Çimbeton 29,98 -6,31 -18,80 Çimentaş 8,79 -4,97 -24,16 Çimsa 9,25 -5,71 -29,90 Çuhadaroğlu Metal 2,00 -4,76 -31,74 Dagi Giyim 1,47 2,08 -35,24 Dagi Yatırım Holding 1,14 -8,06 -20,28 Dardanel 1,28 1,59 -34,36 Datagate Bilgisayar 5,05 -6,13 -48,05 Demirören Gazetecilik 5,85 0,69 122,85 Demısaş Döküm 3,38 14,58 84,70 Denge Holding 2,03 -24,54 7,29 Deniz GMYO 2,70 -4,93 0,00 Denizbank 4,70 -3,89 28,07 Denizli Cam 9,72 -10,66 -18,11 Derimod 10,27 -0,39 36,75 Desa Deri 1,07 -4,46 5,94 Despec Bilgisayar 3,14 13,77 -12,53 Deva Holding 4,10 -0,49 -6,39 Diriteks Diriliş Tekstil 0,67 -6,94 -42,74 Ditaş Doğan 5,52 -5,96 -7,94 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,80 0,83 -16,90 DO-CO 403,00 12,82 95,03 Doğan Burda 2,64 -9,28 -20,48 Doğan Holding 1,14 2,70 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,30 -14,47 -64,29 Doğusan 2,96 -6,92 102,74 Doğuş GMYO 2,13 -9,75 -34,26 Doğuş Otomotiv 6,19 -4,03 -17,89 Döktaş Dökümcülük 10,66 -0,47 -3,09 Duran Doğan Basım 2,93 -12,28 -22,28 Dyo Boya 4,94 -0,60 -35,09 Eczacıbaşı İlaç 3,52 0,28 -15,80 Eczacıbaşı Yatırım 8,32 -8,17 -17,05 Edip Gayrimenkul 0,65 -8,45 -44,92 Ege Endüstri 311,00 -11,77 3,69 Ege Gübre 24,28 -2,65 -4,86 Ege Profil 8,84 -7,72 -10,06 Ege Seramik 3,54 12,74 -19,02 Egeli & Co Tarım Girişim 0,17 -5,56 -75,36 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 -6,90 -42,55 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 -50,00 Egeplast 5,15 12,94 10,04 Ekiz Kimya 0,42 -6,67 -26,32 Emek Elektrik 1,12 -10,40 -28,92 Eminiş Ambalaj 3,33 -5,67 -28,23 Emlak Konut GMYO 1,70 -1,73 -34,55 Enerjisa Enerji 5,56 -3,97 Enka İnşaat 5,01 5,25 -7,60 Erbosan 68,15 -13,62 -14,07 Ereğli Demir Çelik 11,83 -0,17 26,67 Ersu Gıda 0,93 -6,06 -29,01 Escort Teknoloji 0,62 -10,14 -50,79 Etiler Gıda 2,68 -10,07 -42,86 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -8,97 -37,17 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 3,13 -31,25 Euro Yat. Ort. 0,65 -2,99 -24,42 Euro Yatırım Holding 0,53 -5,36 -13,11 Fenerbahçe Futbol 23,70 -10,36 -30,90 Finans Por. Banka HY BYF 11,66 -3,40 -34,35 Finans Por. BIST30 HY BYF 48,51 -0,06 -15,22 Finans Portföy Altın BYF 22,05 22,16 52,07 Finans Portföy Gümüş BYF 20,75 23,07 50,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,75 -14,26 -65,60 F-M İzmit Piston 14,71 -9,42 17,41 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,04 -7,13 -17,89 Ford Otosan 57,35 -2,71 -1,20 Formet Çelik Kapı 7,00 -11,73 Frigo Pak Gıda 1,22 -12,86 28,42 FTSE İst. Bono FBIST BYF 223,30 -2,23 -16,83 Galatasaray Sportif 1,55 -8,82 -26,10 Garanti Bankası 6,52 -6,46 -36,55 Garanti Faktoring 2,24 -3,45 -31,29 Garanti Yat. Ort. 0,60 -4,76 -18,29 Gedik Y. Men. Değ. 2,76 0,00 9,52 Gedik Yatırım Holding 1,51 -0,66 9,42 Gediz Ambalaj 3,09 -5,21 -14,52 Gentaş 2,74 -1,08 82,65 Gersan Elektrik 4,11 -9,47 -12,74 Global Men. Değ. 0,48 -2,04 6,67 Global Yat. Holding 3,03 -6,77 -16,07 Good-Year 3,68 7,60 -11,50 Göltaş Çimento 42,66 -6,86 -34,67 Gözde Girişim 2,35 -13,28 -58,48 GSD Denizcilik 1,03 -5,50 -23,70 GSD Holding 0,67 -5,63 -6,94 Gübre Fabrik. 3,20 -6,16 -24,35 Güler Yat. Holding 0,96 -11,11 -17,24 Güneş Sigorta 1,52 -5,59 -7,88 Halk GMYO 0,65 -4,41 -28,79 Halk Sigorta 0,93 -7,00 -30,16 Hatay Tekstil 3,66 -9,41 -26,36 Hedef Girişim 1,56 -11,36 -26,30 Hektaş 10,20 -6,16 45,71 HUB Girişim 1,32 0,76 10,92 Hürriyet Gzt. 1,30 -2,26 -2,99 ICBC Turkey Bank 4,92 -8,89 7,89 İdealist GMYO 1,85 -7,96 -9,31 İhlas Ev Aletleri 0,37 -5,13 -27,45 İhlas Gayrimenkul 1,33 -11,33 -32,14 İhlas Gazetecilik 0,84 -11,58 -28,81 İhlas Holding 0,37 -7,50 -30,19 İhlas Yayın Holding 0,37 -5,13 -27,45 İndeks Bilgisayar 7,03 -6,02 -31,21 Info Yatırım 0,93 -6,06 -21,19 İntema 25,80 -10,91 6,00 İpek Doğal Enerji 5,00 -6,72 -6,89





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)